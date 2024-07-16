Kadirli\'de Aydınlatma Direğinden Düşen Adam Hayatını Kaybetti

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OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde lamba takmak için çıktığı aydınlatma direğinden düşen Hasan Hatınoğlu (85), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Yoğunoluk köyünde meydana geldi. Elektrik ve elektronik işiyle uğraşan Hasan Hatınoğlu, komşusunun evinin önündeki aydınlatma direğinde bozulan lambayı değiştirmek istedi. Havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan direğe çıkan Hatınoğlu, dengesini kaybedip düştü. Köylülerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldıran Hatınoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasan Hatınoğlu'nun cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.