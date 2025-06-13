Kadirli'de Benzin Zamları Tepkiyle Karşılandı - Son Dakika
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Kadirli'de Benzin Zamları Tepkiyle Karşılandı

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13.06.2025 12:07
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Kadirli\'de Benzin Zamları Tepkiyle Karşılandı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde benzine gelen zamma vatandaşlar isyan etti, geçim zorluğuna dikkat çekti.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde benzine gelen zamma vatandaşlar tepki gösterdi. Benzin almaya akaryakıt istasyonuna gelen bir vatandaş, "Arpa olmuş 15 lira, saman olmuş 5 lira, ata binelim desek ata da binemiyoruz" derken, başka bir vatandaş ise, "Ben emekliyim acımızdan ölüyoruz. Benzin, mazot, akaryakıt burada çok pahalı memlekette. Gabar'dan durmadan akaryakıt çıkarıyorlardı aslı yok demek ki yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde benzine gelen 1 lira 46 kuruşluk zama vatandaşlar tepki gösterdiler. ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar tepkilerini şöyle dile getirdi:

"- Benzine zam gelmesi pek hoş değil çünkü vatandaşın cebinden alınıyor devlete veriliyor. Devlet bizim devletiniz ama bu kadar da fazla olmasını ben hiç bir zaman tasvip etmiyorum, kabul etmiyorum.

- Zam gelmesine alıştık her gün geliyor, gelmediği gün var mı? Emekliyim ama maaşı elimiz görüyor, cebimiz hiç görmüyor. Zam bizi zorlar tabi ki. Arpa olmuş 15 lira saman olmuş 5 lira ata binelim desek ata da binemiyoruz. Yürüyelim desek dizimizde derman kalmadı ihtiyarladık, ne yapacağız?

- Benzine, mazota zam geliyor, biz ne yapacağız? Bu çiftçi tamamen iflasa gidecek. Günde 5- 6 bin liralık mazot yakıyorum ben, kazancım ne olacak? Petroldeyim mazot almaya geldim, mazot götürüyorum motora. Nasıl olacak bu? Para yok pul yok. Herkes çiftçiği bırakıyor.

"Kontak kapatıp memleketi terk edip gideceğiz"

- Ekip biçemez olduk. Mazot alamaz olduk. Her şey mazotla mazota zam gelince her şey duruyor hepsi bitiyor. Her şey mazotla akaryakıtla.

- Mecbur biniyoruz. Hastaneye gidiyoruz. Ancak yatıyor yani arabalarda. Mecbur kalmadıkça binmiyorum.

- Bu zamlara karşı kontak kapatıp memleketi terk edip gideceğiz. Ben emekliyim acımızdan ölüyoruz. Benzin, mazot, akaryakıt burada çok pahalı memlekette. Gabar'dan durmadan akaryakıt çıkarıyorlardı aslı yok demek ki yalan söylüyorlar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadirli'de Benzin Zamları Tepkiyle Karşılandı - Son Dakika

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