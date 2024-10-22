Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Akarca Yaylası'nda saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin 1.5 saatlik mücadelesinin ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 dönüm ormanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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