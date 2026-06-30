KAEÜ'de 3.500 Mezun, Ahilik Yemini ile Uğurlandı - Son Dakika
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KAEÜ'de 3.500 Mezun, Ahilik Yemini ile Uğurlandı

KAEÜ\'de 3.500 Mezun, Ahilik Yemini ile Uğurlandı
30.06.2026 17:05
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden mezun 3.500 öğrenci, Ahilik yemini ile meslek hayatına adım attı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden (KAEÜ) mezun olan yaklaşık 3 bin 500 öğrenci "Ahilik yemini" ile uğurlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, farklı lisans ve ön lisans birimlerinde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için çeşitli tarihlerde mezuniyet törenleri düzenlendi.

Mesleklerine hazırlanan öğrenciler için KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezinde farklı günlerde mezuniyet törenleri yapıldı. Ahilik değerlerinin öğrencilere aktarılması amacıyla, öğrencinin mesleğine adım atmasını yani ustalığa geçişine temsilen üniversite birincisine, tüm mezunlar adına şet kuşatıldı.

Şet kuşatılmasının ardından mezunlar, meslek hayatlarına "Ahilik yemini" ile uğurlandı.

Her akademik birimin mezuniyet töreninde öğrencilere Ahilik yemini okutuldu, Ahilik felsefesine sadık kalmaları, vatan ve millete hizmet etmeleri istendi.

Yaklaşık 3 bin 500 öğrenci Ahilik yemininin ardından mezuniyet coşkusunu keplerini havaya atarak kutladı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ahi Evran, Kırşehir, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAEÜ'de 3.500 Mezun, Ahilik Yemini ile Uğurlandı - Son Dakika

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