KAEÜ'de 95 akademisyene biniş ve başarı belgesi törenle verildi - Son Dakika
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KAEÜ'de 95 akademisyene biniş ve başarı belgesi törenle verildi

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KAEÜ\'de 95 akademisyene biniş ve başarı belgesi törenle verildi
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KAEÜ'de 95 akademisyen için biniş giyme töreni gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve idareciler, akademisyenlere binişlerini giydirerek akademik başarı belgelerini takdim etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) 95 akademisyen için biniş giyme töreni düzenlendi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Akademik Gelişim Destek Ofisi ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün ortak çalışması biniş giyme töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, akademik başarının yılların emeğinin, fedakarlığın, ilme duyulan sadakatin, uzun süren çalışmaların, bilgi ve deneyimlerin ortak mirası olduğunu belirtti.

KAEÜ'nün yalnızca eğitim veren bir kurum değil, bilim, sanat ve ahlak ile iyi insan yetiştiren bir irfan ocağı, başarıyı toplumsal faydayla buluşturan köklü bir medeniyet tasavvuru olduğunu anlatan Karahocagil, şunları kaydetti:

"Ahi Evran Veli'nin 'Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp iyi geçen bizdendir.' sözü gereğince akademisyenin en kıymetli eserlerinden biri yetiştirdiği öğrencileridir. Üniversitemizin en büyük eseri ise bu çağın Ahi Evran'ını yetiştiren okul, bir ekol, bir ocak olmaktır. Bu anlayışla birbirimize rakip değil, aynı ufka bakarak yol aldığımızı asla unutmamalıyız. Ortak akılla, istişareyle, birleşmeyle, Ahi değerlerinin rehberliğinde yolumuza devam etmeliyiz. Heyecanımızı kaybetmeden birlikte yürümek ve kişisel başarıları paylaşarak aidiyetimizin bulunduğu kurumumuzu başarıdan başarıya taşımalıyız."

Karahocagil, akademik atama ve yükselme başarısıyla cübbe giymeye hak kazanan akademisyenleri tebrik ederek, başarı diledi.

KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özata ise akademisyenlerin fedakarlıklarına dikkati çekerek, bilimsel çalışmaların bireysel etkinin yanı sıra kuruma ve topluma da katkı sunduğunua kaydetti.

Konuşmaların ardından Rektör Karahocagil ile idareciler tarafından akademisyenlere binişleri giydirildi ve akademik başarı belgeleri verildi.

Törene, Yeni Parti Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA
Mustafa Kasım KarahocagilRektörEğitimGüncelSon Dakika

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