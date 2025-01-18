KAEÜ'ye Yeni Sağlık Fakültesi Binası Protokolü - Son Dakika
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KAEÜ'ye Yeni Sağlık Fakültesi Binası Protokolü

KAEÜ\'ye Yeni Sağlık Fakültesi Binası Protokolü

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, yeni Sağlık Bilimleri Fakültesi binası için protokol imzaladı.

18.01.2025 18:49
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine (KAEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi binası yapımı için protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Ahi Evran Üniversitesi Yapma Yaşatma Geliştirme Eğitim ve Destekleme Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Dernek Başkanı ve Kırşehir TSO Başkanı Mustafa Yılmaz, açılması düşünülen fakülte ve yüksekokulların eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüleceği bina, eklenti ve inşaatların yapımı ile ilgili çalışmalara destek vermek amacıyla derneğin kurulduğunu, ilk adım olarak fakülte binasının yapımı için çalıştıklarını belirtti.

Rektör Karahocagil ise üniversitenin gelişerek büyümeye devam edeceğini ifade ederek, fakülte binasının yapımıyla öğrencilerin donanımlı, modern binalarda ve daha nitelikli eğitim alacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından, mülkiyeti üniversite ait ve merkez yerleşke içerisindeki taşınmaz üzerine dernek tarafından binanın yapımına ilişkin protokol imzalandı.

İmza törenine, KAEÜ Genel sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İlter, Dernek Üyesi Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, Dernek Üyesi Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, Dernek Başkan Yardımcısı Yılmaz Yurttaş, Dernek Sekreteri Ali Ardıç, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Dulkadir, Denetim Kurulu Başkanı Battal Çelik, Dernek Basın Sözcüsü Şaban Çelik katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KAEÜ'ye Yeni Sağlık Fakültesi Binası Protokolü - Son Dakika

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