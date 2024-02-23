Kafes-45 Operasyonunda Örgütün Elebaşı Gözaltına Alındı

Fatih Mehmet Maçoğlu'na açıkça sorduk: CHP'nin oylarını bölmek için mi Kadıköy'den aday oldunuz?

Türkiye Komünist Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Haberler.com YouTube kanalında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı. Neden Kadıköy'den aday oldu, seçilirse hayata geçireceği projeler neler, CHP'nin oylarını bölmek için mi aday oldu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu başarılı buluyor mu? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası haberimizde...