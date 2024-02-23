Kafes-45 Operasyonunda Örgütün Elebaşı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kafes-45 Operasyonunda Örgütün Elebaşı Gözaltına Alındı

Kafes-45 Operasyonunda Örgütün Elebaşı Gözaltına Alındı

Kastamonu merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-45 operasyonu kapsamında örgütün elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderildi. Ömer Ç'nin adliyeye getirilişi sırasında yakınları basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Dün düzenlenen operasyonda ise kredi kartı borcunu ödeyemeyen mağdurlardan komisyon karşılığı POS cihazları kullanılarak ödeme sağlandığı iddia edilen 21 şüpheli gözaltına alınmış, 4'ü tutuklanmıştı.

23.02.2024 12:59  Güncelleme: 13:02
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Kastamonu merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-45 operasyonu kapsamında örgütün elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda yakalanan Ömer Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheli, adliyeye gönderildi.

Ömer Ç'nin adliyeye getirilişi sırasında yakınları, basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Dün düzenlenen Kafes-45 operasyonu kapsamında Kastamonu merkezli 12 ilde sözde kuyumculuk adı altında kredi kartı borcunu ödeyemeyen ve nakit para talebi olan mağdurlardan belirli komisyon karşılığı farklı şirketlere ait POS cihazlarını kullanarak, halk arasında "kredi kartına takla attırmak" tabiriyle bilinen yöntemle ödemeleri sağladığı iddia edilen 21 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 4'ü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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