Kafkas Burunlu Engerek Yılanı Görüntülendi

SİVAS'ın Suşehri ilçesindeki Geminbeli Geçidi'nde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Türkiye'nin en zehirli endemik türlerinden biri olarak bilinen Kafkas burunlu engerek yılanı, dağcılar tarafından doğal yaşam alanında görüntülendi.

Suşehri ilçesinde doğa sporları ve tırmanış faaliyetlerini sürdüren Suşehri Dağcılık Kulübü (SUDAK) üyeleri, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi mevkisinde arazi yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş esnasında taşlık alanda hareketlilik fark eden dağcılar, yakından inceledikleri canlının nadir görülen bir yılan türü olduğunu farketti.

'SALDIRIR, HİÇ AFFETMEZ'

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlikeye yakın kategoride bulunan ve Türkiye'nin en zehirli endemik sürüngenleri arasında yer alan Kafkas burunlu engereğini gören dağcılar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, burun deliklerinin üzerindeki çıkıntılı özel yapısıyla dikkat çeken yılanın, kendisini görüntüleyen dağcılara karşı savunma pozisyonuna geçerek agresif tavırlar sergilediği anlar yer aldı. Kayıt sırasında dağcıların, "Şu anda İç Anadolu Bölgesi'nin en zehirli yılanı olan engerek. Burnunun ucunda da o kendine has yapısı var. Tehlike sezdi, saldırır hiç affetmez" dedikleri duyuldu. Doğal ortamında bir süre incelenen nadir endemik tür, daha sonra taşlık alanda gözden kayboldu.