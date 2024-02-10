Kağıthane Belediyesi Zehra Sokağı\'nın açılışını gerçekleştirdi

Kağıthane Belediyesi, Seyrantepe Mahallesi ile Cendere Caddesi arasındaki bağlantı yolu olacak Zehra Sokağı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Bu yolun hikayesi daha da eski. Biz göreve gelirken İBB yönetimiyle görüşüp, burayı iki gidiş bir geliş olarak planlamıştık. Ama bu dönemde taleplerimiz üzerine maalesef gereken yapılmadı. O yüzden biz yapalım dedik. Zehra Sokak güzel bağlantı yolu olan yaklaşık 500 metre uzunluğunda bir yol" dedi.
Kağıthane Belediyesi'nin 'Tematik Caddeler' projesiyle Seyrantepe Mahallesi'ni Cendere Caddesi'ne bağlayan Zehra Sokak'taki asfaltlama, kaldırım yapımı ve aydınlatma çalışmaları iki haftada tamamlanarak hizmete açıldı. Bağlantı yolunun açılışına Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"BU YOL ÖNEMLİ BİR İŞLEVİ YERİNE GETİRİYOR"
Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, "Kağıthane'nin yüz ölçümü 16 kilometrekare civarındadır. Bu yol da uzunca bir yol ve önemli bir işlevi yerine getiriyor. Yapılan yol estetik ve sadece yol olmaktan ziyade aydınlatmaları ve çevre düzenlemesiyle son derece güzel olmuş. Bu tür hizmetlere ihtiyacımız var. Belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Güzel eserlerinden birini tamamlayarak, eksiksiz bir şekilde Kağıthane'ye kazandırmış oldu" şeklinde konuştu.
"HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMA YAPTIK"
Bağlantı yollarının önemli olduğunu aktaran Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Seyrantepe ve Hamidiye mahallelerimiz TEM Otoyolu'nun hemen kenarında ve yola çıkışı olmayan mahallelerimiz. Bu mahallelerimizde yaşayan komşularımız hızlı bir şekilde ulaşımdan yararlanmak istiyor. Minibüs yollarındaki, ilçemizin engebeli arazisinden kaynaklanan zorluğu da görüyorum. Seyrantepe adı üstünde bir tepe zaten. Bu yüzden tepeleri diğer yollara bağlamamız lazım. Özellikle kış aylarında binek aracın bile inmesinin zorlandığı bir yoldan, köy yolu gibi bir yoldan bahsediyorum. Özellikle bu yolun yapılması önemliydi. Çünkü insanların zorlandığını gördüm. O yüzden burayla ilgili hızlı şekilde çalışma yaptık" dedi.
"ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERMEYE ÇALIŞACAĞIZ"
Çalışmalarının hızlı tamamlandığını ifade eden Öztekin, "Buranın hikayesi daha da eski. Biz göreve gelirken İBB yönetimiyle görüşüp, burayı iki gidiş bir geliş olarak planlamıştık. Ama bu dönemde taleplerimiz üzerine maalesef gereken yapılmadı. O yüzden biz yapalım dedik. Zehra Sokak güzel bağlantı yolu olan yaklaşık 500 metre uzunluğunda bir yol. Aydınlatması ve yaya yolu olmayan bir yerden bahsediyorum. Caddenin karşı tarafında kalan Huzur Mahallesi de Kağıthane'nin bir mahallesi olsa daha iyi olabilir. Ama sonuçta hep beraber aynı yerdeyiz. Caddemizdeki cami bizde kalıyor. Caminin karşı tarafı ise Sarıyer'de kalıyor. Böyle bir durum var maalesef. Bu yüzden komşu olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu mahallenin bazı yerleri de Zehra Sokak gibi İBB yönetiminde yapılması gereken yerler. Mahallemiz bu konuda ister istemez zorlanmış oluyor. Bu yüzden elimizden gelen gayreti de göstermeye çalışacağız" diye konuştu.
Açılışı gerçekleştiren Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, vatandaşlarla birlikte sokağı gezdikten sonra program sona erdi.
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