Kağıthane'de 31 yaşındaki kişi, bıçakla çıktığı çatıdan brandaya düşerek yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kağıthane'de elinde bıçakla binanın çatısına çıkan 31 yaşındaki kişi, yaklaşık 1,5 saatlik ikna çabasına rağmen kendini boşluğa bıraktı. İtfaiyenin kurduğu brandaya düşerek ağır yaralanan kişi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesi sürüyor.
Kağıthane'de elinde bıçakla 6 katlı binanın çatısına çıkıp tehditler savuran Abdülsamet B.(31), yaklaşık 1,5 saatlik ikna çabasına rağmen kendisini boşluğa bıraktı. İtfaiye ekiplerinin kurduğu brandanın üzerine düşüp ağır yaralanan Abdülsamet B., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binada bulunan pansiyonda kalan teknisyen Abdulsamet B., elinde bıçakla çatıya çıktı. Bağırarak tehditler savuran Abdülsamet B.'yi gören çevredekiler ekiplere ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Abdülsamet B.'nin atlama ihtimaline karşı caddeye branda kurarak önlem aldı. Kurulan brandanın üzerine düşen Abdulsamet B.'ye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdulsamet B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
9 AYDIR PANSİYONDA YAŞIYORDU
Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polislerinin olayla ilgili yaptığı incelemede, Abdulsamet B.'nin işi nedeniyle yaklaşık 9 aydır pansiyonda kaldığı öğrenildi. Ailesiyle yapılan görüşmede, Abdulsamet B.'nin bilinen bir psikolojik rahatsızlığının bulunmadığı, iletişim sorunu yaşamadığı öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?