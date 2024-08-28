Kağıthane'de altyapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Kağıthane'de altyapı çalışmaları devam ediyor

Kağıthane\'de altyapı çalışmaları devam ediyor

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçede altyapı çalışmaları sürdürülürken, sokak ve caddeler yenileniyor. Seyrantepe'deki Murat ve Efendi sokaklarında asfaltlama ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Çağlayan Taşocağı Caddesi'nde ise yaya yolu çalışmaları tamamlanmak üzere.

28.08.2024 11:27
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Kağıthane Belediyesi tarafından ilçede altyapı çalışmaları devam ederken, sokak ve caddeler yenileniyor.

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçede altyapı çalışmaları sürdürülürken ilçede 2024 yazı itibariyle başlanan Çağlayan Taşocağı Caddesi ile Seyrantepe'deki Murat ve Efendi sokaklarında yenileme çalışmaları devam ediyor.

Seyrantepe Mahallesi'ndeki Murat ve Efendi sokaklarında 400 ton asfaltlama, 780 metrekare mineralli plak taş kaplama çalışması yapıldı. Havai elektrik hatları yer altına alındı. Sokakların doğal hale gelmesi için 14 adet çınar, 6 adet ıhlamur ve 145 adet iğde çalısı dikildi. Trafikte park etmeyi kolaylaştıracak cep parklar yapıldı. Gece güvenli ve estetik bir görünüm için 10 adet dekoratif aydınlatma direği dikildi. Çağlayan'daki Taşocağı Caddesi'nde de yaya yolu çalışmaları tamamlanmak üzere.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin çalışmalar hakkında "Geçen dönem ilçemize birçok tematik cadde ve sokak kazandırdık. Cadde ve sokaklarımızın aydınlatma, ağaçlandırma, altyapı ve düzenleme çalışmalarını tamamlayarak adeta ortaya yepyeni bir Kağıthane çıkardık. Yeni dönemde de çalışmalarımızı aynı şekilde aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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