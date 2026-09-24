Kağıthane'de hırsızlık şüphelisi 2 kadın, ev sahibinden kaçarken bodrum kata indi - Son Dakika
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Kağıthane'de hırsızlık şüphelisi 2 kadın, ev sahibinden kaçarken bodrum kata indi

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Kağıthane\'de hırsızlık şüphelisi 2 kadın, ev sahibinden kaçarken bodrum kata indi
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Kağıthane Merkez Mahallesi'nde 23 Eylül'de, iddiaya göre hırsızlık amacıyla apartmana giren 2 kadın kapıları yoklayıp zillere bastı. Ev sahibinin fark etmesiyle kaçmaya çalışan kadınlar bodrum kata indi, taraflar arasında 'sapık' tartışması yaşandı.

KAĞITHANE'de, iddiaya göre hırsızlık yapmak amacıyla apartmanda kapıları yoklayıp zillere basan 2 kadın, kontrol ettikleri dairede ev sahibinin bulunması üzerine kaçmak istedi. Şüpheliler çıkış kapısını ararken bodrum kata indi, kendilerini apartmandan çıkaran ev sahibine ise 'Sapık' diyerek tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmana giren 2 kadın evde kimsenin bulunmadığı daireleri tespit etmek amacıyla kapılara tek tek vurup, zillere basmaya başladı. Kadınlar, kontrol ettikleri dairelerden birinde ev sahibinin bulunduğunu fark etmedi. Kapı deliğinden kadınları gören ev sahibi, cep telefonu kamerasıyla kayıt yapmaya başladı. Ardından dışarı çıkan ev sahibi, önce komşusunun kapısını çaldı; cevap alamayınca da kadınların peşinden merdivenlere yöneldi.

'NE İŞİNİZ VAR APARTMANDA'

Kadınların merdivenlerden indiğini gören ev sahibi, "Ne işiniz var apartmanda. Aşağı inen kadın kim. Gel buraya, gel" diye seslendi. Kadınlardan biri, "Sen sapık mısın" diye tepki gösterince ev sahibi, "Sen sapıksın Kimsiniz siz" karşılığını verdi.

KAÇARKEN KAPIYI BULAMADILAR

Ev sahibinin peşlerinden gelmesi üzerine apartmandan kaçmaya çalışan kadınlar, çıkış kapısının aşağıda olduğunu düşünerek bodrum kata indi. Kadınların yanlış yöne gittiğini gören ev sahibi, "Gel gel, yanlış çıktın gel. Yukarı gel. Kimsiniz" diye seslendi. Bunun üzerine yukarı çıkan kadınlarla ev sahibi merdivenlerde karşılaştı.Kadınlardan biri, "Deli misin sen" derken, diğeri "Sapık mısın" diye bağırdı. Ev sahibi ise, "Çık. Çık apartmandan, çık Hırsız sizi Sapık pislikler" diyerek kadınlara tepki gösterdi. Kadınlardan biri, "Sapık mıdır nedir" derken, ev sahibi "Hırsız" karşılığını verdi. Kadınlar ise, "Sapık" diyerek ev sahibine tepki gösterdi.

EV SAHİBİ APARTMANDAN ÇIKARDI

Ev sahibinin kadınları apartmandan çıkmaları için uyarılarına devam etmesi üzerine 2 kadın binadan koşarak çıktı. Kadınların apartmandaki kapıları kontrol etmesi, ev sahibinin peşlerinden gitmesi, kaçmaya çalışırken çıkış kapısı yerine bodrum kata inmeleri ve taraflar arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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