Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Park Halindeki Araçlara Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Park Halindeki Araçlara Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Kağıthane\'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Park Halindeki Araçlara Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Kağıthane'de Harmantepe Mahallesi Saray Sokak'ta meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araçlara çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kadın yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan birini hastaneye kaldırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise otomobilin hızla park halindeki araçlara çarpması, motosikletlinin son anda kazadan kurtulması ve çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.

01.06.2024 11:37
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Kağıthane'de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Harmantepe Mahallesi Saray Sokak'ta, Yusuf L'nin kullandığı otomobil, yokuştan aşağı seyrettiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp park halindeki araçlara çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kadın yaralandı.

Yaralılardan biri, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak hızla park halindeki araçlara çarpması, oradan geçen motosikletlinin ilerleyerek, son anda kazadan kurtulması, çevredekilerin yaralılar için yardıma koşması ve kolu kırılan bir kişinin ambulansla hastaneye götürülmesi yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Park Halindeki Araçlara Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Park Halindeki Araçlara Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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