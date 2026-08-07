Kağıthane'de Minibüs ile Otobüs Çarpıştı - Son Dakika
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Kağıthane'de Minibüs ile Otobüs Çarpıştı

Kağıthane\'de Minibüs ile Otobüs Çarpıştı
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Yolda sollama yapan minibüs, İETT otobüsü ile çarpıştı; 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

KAĞITHANE'de yolcu minibüsü, önündeki aracı sollamak isterken karşı yönden gelen İETT otobüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken kazanın ardından yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzzettin K. yönetimindeki 34 M 3577 plakalı yolcu minibüsü, önünde ilerleyen aracı sollamak istedi. Karşı şeride geçen minibüs, Erdoğan Ö. yönetimindeki 34 HO 2599 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, park halindeki 34 NPC 749, 34 GG 9020, 34 ZP 8504 ve 34 EU 6204 plakalı araçlara çarptı. Kazada Suzan A., Deniz E. ve Döne C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, önündeki aracı sollamak için karşı şeride geçen minibüsün İETT otobüsüyle çarpıştığı, savrulan minibüsün park halindeki araçlara çarptığı görüldü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde ise kazaya karışan minibüs ve İETT otobüsü ile hasar gören araçlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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