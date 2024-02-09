Kağıthane'de Motosikletli Şüphelilerin El Yapımı Patlayıcı Atması - Son Dakika
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Kağıthane'de Motosikletli Şüphelilerin El Yapımı Patlayıcı Atması

Kağıthane\'de Motosikletli Şüphelilerin El Yapımı Patlayıcı Atması

Kağıthane'de motosikletli iki kişi, bir iş yerinin önüne el yapımı patlayıcı atarak hasara neden oldu. Şüpheliler, silahla havaya ateş açtıktan sonra patlayıcıyı atarak kaçtı. Olayın ardından iş yerinde hasar meydana gelirken, bir kişi şüphelileri kovalamak isterken gözaltına alındı.

09.02.2024 16:29  Güncelleme: 16:34
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Kağıthane'de motosikletli iki kişinin iş yerinin önüne attığı el yapımı patlayıcı hasara neden oldu.

Çağlayan Mahallesi'ndeki iş yerinin önüne motosikletle gelen iki kişi, silahla havaya ateş açtı.

Şüpheliler, daha sonra getirdikleri el yapımı patlayıcıyı iş yerinin önüne atarak kaçtı.

Saldırganların uzaklaşmasının ardından meydana gelen patlama sonucu iş yerinde hasar oluştu.

Bu sırada dükkandan elinde tabancayla çıkan kişi, yaya olarak motosikletle kaçan şüphelilerin peşinden koştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, zanlıları silahla kovalayan kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, motosikletli şüphelilerin patlayıcıyı atma anı başka bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde motosikletle iş yerinin önüne gelen iki şüphelinin el yapımı patlayıcı atması, patlamanın ardından dükkandan çıkan kişinin yaya olarak şüphelileri kovalaması yer alıyor.

Kaynak: AA

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