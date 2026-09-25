Kağıthane\'de Nurtepe Merkez Camii\'nin 600-800 kişilik ibadet alanıyla temeli atıldı

KAĞITHANE'DE riskli yapı tespiti nedeniyle yeniden inşa edilmesine karar verilen Nurtepe Merkez Camii'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma törenine Ak Parti 27. Dönem Milletvekili İffet Polat, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, STK temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Yaklaşık bin 360 metrekarelik arsa üzerinde inşa edilecek yeni cami projesi, toplam 3 bin 441 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak. Proje yalnızca ibadet alanlarından oluşmayacak; Kur'an kursları, kütüphane, taziye evi, konferans salonu, dernek alanları ve ticari birimleriyle mahalle sakinlerinin farklı ihtiyaçlarına da hizmet verecek.

'600-800 KİŞİLİK KAPASİTE'

Yeni caminin kapalı ibadet alanı yaklaşık 465 metrekare olacak. Bu alanın 600 ila 800 kişilik kapasiteye sahip olması planlanıyor. Avlu bölümünde oluşturulacak yaklaşık 245 metrekarelik açık ibadet alanı ise 300 ila 400 kişiye hizmet verecek.

Projenin iki bodrum katında otopark, ticari alanlar ve sosyal donatılar yer alacak. İkinci bodrum katta 22 araç ve 8 motosiklet kapasiteli otopark bulunacak. Birinci bodrum katta ise üç dükkanın yanı sıra yaklaşık 180 metrekarelik taziye evi ve konferans salonu yer alacak. Zemin katta cami ve hizmet binası bulunacak.

'EĞİTİM VE SOSYAL ALANLAR DA YER ALACAK'

Yeni hizmet binasında erkek ve kız Kur'an kurslarının yanı sıra 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur'an kursu, kütüphane, çay ocağı ve dernek odası bulunacak. Projede ayrıca iki adet 3+1 lojman da yer alacak. Yeni yapının, ibadet hizmetlerinin yanı sıra eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği çok amaçlı bir merkez olarak mahalleye kazandırılması hedefleniyor.

'BU CAMİDE İLK KUR'AN-I KERİM'İ ÖĞRENDİM'

Törende konuşan Ak Parti 27. Dönem Milletvekili İffet Polat, doğma büyüme Nurtepeli olduğunu belirterek caminin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Çocukluk ve gençlik yıllarının bölgede geçtiğini anlatan Polat, ilk Kur'an-ı Kerim ve Elifba eğitimini Nurtepe Camii'nde aldığını, daha sonraki yıllarda ise İmam Hatip Lisesi'nde eğitim görürken aynı camide tecvid dersleri aldığını söyledi.

Eski cami binasının zaman içerisinde yıprandığını ve depreme dayanıklı olmadığını belirten Polat, caminin yenilenmesinde emeği geçen dernek yönetimine, üyelerine, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e ve İstanbul Valiliğine teşekkür etti. Polat, Nurtepe ve Kağıthane'nin tarihi mirasına dikkat çekerek, bölgedeki önemli eserlerin yeniden ihya edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

'MAHALLEMİZE KAPSAMLI BİR MERKEZ KAZANDIRACAĞIZ'

Temel atma töreninde konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Nurtepe Merkez Camii'nin mahalle ihtiyaçları doğrultusunda yeniden ele alındığını belirtti.

Öztekin, projenin yalnızca bir ibadethane olarak değil, farklı yaş gruplarına ve sosyal ihtiyaçlara hizmet edecek şekilde tasarlandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Nurtepe Merkez Camii'ni mevcut yapının ihtiyaçlarını ve mahallemizin gelecekteki gereksinimlerini dikkate alarak yeniden inşa ediyoruz. Yeni camimizin içerisinde ibadet alanlarının yanı sıra Kur'an kursları, kütüphane, taziye evi, konferans salonu ve sosyal alanlar bulunacak. Böylece hem ibadet hem de eğitim, kültür ve sosyal faaliyetler açısından mahallemize hizmet edecek bir merkez kazandırmış olacağız. Nurtepe'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.