Kağıthane'de polis memurunun ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika
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Kağıthane'de polis memurunun ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis istemi

Kağıthane\'de polis memurunun ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis istemi

Kağıthane'de uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayarak, motosikletiyle çarptığı polis memuru Alp Efe Bekit'in ölümüne neden olan tutuklu sanık Osman Boyraz'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Boyraz, şehit polis memurunun ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

02.05.2024 12:57
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Kağıthane'de uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak, motosikletiyle çarptığı polis memuru Alp Efe Bekit'in ölümüne neden olan tutuklu sanık Osman Boyraz'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Boyraz, şehit polis memurunun ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan şehit polisin eşi Ezgi Bekit, "Sanık hız sınırını aştığını kendi söyledi. Eşim motorun önüne atlamış gibi savunma yapıyorlar. Benim eşim şehit bir polis, buna saygı duyulmasını istiyorum. Ben de şehit bir polisin eşiyim." dedi.

Şehit polis memurunun annesi Hülya Bekit ise sanığın ölmemek için oğlunu öldürdüğünü söyledi.

Cumhuriyet savcısının mütalaası

Daha sonra cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, motosikletiyle standart dışı gürültü yaparak yolun sağ kısmından yol üzerindeki polis memurlarına doğru gelen sanık Osman Boyraz'ın, polisleri fark etmesi üzerine motosikletinin yönünü değiştirdiği anlatıldı.

Polislerin ise sanığın kaçma eğiliminde olduğunu fark ederek kavşağı kapatmaya, yüksek sesle "dur" ikazında bulunmaya çalıştığı belirtilen mütalaada, sanık Boyraz'ın yavaşlaması gerektiği halde hızını arttırarak kavşağa süratle girdiği ve yolun sol kısmında bulunan polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptığı, Bekit'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

Trafik Kaza Tespit Tutanağı ile Adli Tıp Kurumu (ATK) Trafik İhtisas Dairesi raporuna da yer verilen mütalaada, şehit polisin olayda kusursuz olduğu, sanık Boyraz'ın ise asli kusurlu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Mütalaada, sanık Osman Boyraz'ın, olası kast halinde kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Boyraz, kendisi kadar şehit polisin de suçlu olduğunu iddia etti. Yaya geçidinde çevirme yapıldığını görmediğini ve duba olmadığını öne süren Boyraz, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Sanığın savunması sırasında şehit polisin ailesi ile sanığın ailesi arasında tartışma çıkması üzerine, duruşmaya izleyicisiz devam edildi.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Boyraz'ın tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz 2023'te saat 17.50'de Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde uygulama yapan üniformalı 8 polis memurunun, motosiklet sürücüsü Osman Boyraz'ın kaçma eğiliminde olduğunu fark etmesi üzerine kavşağı kapatmaya ve yüksek sesle "dur" ikazında bulunmaya çalıştığı anlatılıyor.

İddianamede, sanığın motosikletin hızını daha da artırarak kavşağa süratle girip, yolun solunda bulunan polis memuru Alp Efe Bekit'e bilerek ve isteyerek çarptığı ve ölümüne neden olduğu vurgulanıyor.

İddianamede, motosiklet kullanmak için ehliyeti olmayan sanığın, Karayolları Trafik Kanunu'na göre kusurlu olduğu kaydedilerek, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi isteniyor.

Kaynak: AA

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