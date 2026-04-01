Kağıthane'de Taksi Yangını - Son Dakika
01.04.2026 00:19
Kağıthane'de bir taksi, seyir halindeyken yangın çıktı. Şoför yolcuları kurtardı, itfaiye söndürdü.

KAĞITHANE'de seyir halindeki taksiden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Durumu fark eden şoför aracını yol kenarına çekerek yolcuları indirdi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kağıthane Okmeydanı Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali D. idaresindeki 34 THA 34 plakalı seyir halindeki taksiden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Bunun üzerine taksi şoförü Ali D. aracını yol kenarına çekip, taksideki yolcuları indirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının ardından taksi kullanılamaz hale gelirken, yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Kağıthane, Güvenlik, İtfaiye, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

