İstanbul Kağıthane'de kablo yangını sonrası patlama: Araç sahibi otomobilini son anda çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Kağıthane'de kablo yangını sonrası patlama: Araç sahibi otomobilini son anda çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Kağıthane\'de kablo yangını sonrası patlama: Araç sahibi otomobilini son anda çekti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde sabah saatlerinde yer altından geçen elektrik kabloları alev aldı ve yükselen alevler park halindeki bir otomobile zarar verdi. Sürücü aracını bulunduğu yerden çektiği sırada patlama yaşandı, yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi de paniğe kapıldı. Kısa devre kaynaklı yangın itfaiye tarafından söndürüldü, can kaybı yaşanmadı. Olay anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – KAĞITHANE'de yer altındaki elektrik kablolarında çıkan yangında park halindeki bir otomobil zarar gördü. Araç sahibi, direksiyona geçip aracını uzaklaştırdığı sırada patlama meydana geldi. Bu sırada alevlere müdahale eden bir kişi ise panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın ve patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yer altından geçen elektrik kablolarında yangın çıktı. Kablolardan yükselen alevler, Mesut K.'ye ait park halindeki 34 ZH 5670 plakalı otomobile zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ARACINI UZAKLAŞTIRDIĞI SIRADA PATLAMA OLDU

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yer altı kabloları yandığı sırada park halindeki otomobilinin zarar gördüğünü fark eden araç sahibinin direksiyona geçtiği anlar görülüyor. Sürücü, otomobilini bulunduğu yerden uzaklaştırdığı sırada patlama meydana geliyor. Bu sırada alevlere müdahale eden bir kişinin de patlama sırasında panik yaşadığı anlar güvenlik kamerasına yansıyor.

YANGIN KISA DEVREDEN KAYNAKLANMIŞ

İtfaiye ve elektrik şirketi yetkililerinin yaptığı kontrollerde, yangının yer altındaki elektrik kablolarında oluşan kısa devreden kaynaklandığı belirlendi. Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından ekipler çalışma başlattı. Sokak güvenlik amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatılırken, polis ekipleri çalışmalar sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA
KağıthaneGüvenlikİstanbulYeraltıİtfaiyeGüncelOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto İsrail’e karşı bakın ne yaptılar Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto! İsrail'e karşı bakın ne yaptılar
İrlanda, İsrail’i parçaladı 12 dakikada içlerinden geçtiler İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler
Herkes ayakta alkışladı İsrail’e golünü attı, sonrası olay oldu Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Futbolcunun iki şirketi iflas etti Futbolcunun iki şirketi iflas etti
10:53
Galatasaray’da Barış Alper bombası elde patladı Dursun Özbek o günü bekliyor
Galatasaray'da Barış Alper bombası elde patladı! Dursun Özbek o günü bekliyor
10:20
Bursaspor çıtayı arşa çıkardı Paul Pogba bombası
Bursaspor çıtayı arşa çıkardı! Paul Pogba bombası
09:57
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
09:55
Galatasaray’ın yıldızına yeni gelir kapısı Ünlü restorana ortak oldu
Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restorana ortak oldu
09:51
Futbol tarihinde bir ilk Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı
Futbol tarihinde bir ilk! Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı
09:37
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
08:56
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 10:54:53. #.0.3#
SON DAKİKA: İstanbul Kağıthane'de kablo yangını sonrası patlama: Araç sahibi otomobilini son anda çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei