Kağıthane Seyrantepe'de elektrik direği patladı, çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kağıthane Seyrantepe'de elektrik direği patladı, çıkan yangın söndürüldü

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Kağıthane Seyrantepe\'de elektrik direği patladı, çıkan yangın söndürüldü
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Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında elektrik direğinde patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, patlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – KAĞITHANE'de elektrik direğinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Patlama ve yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik direğinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik direğindeki yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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