Kağızman-Ağrı Yolu Ulaşıma Açıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kağızman- Ağrı kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Kars'ın Kağızman ilçesi ile Ağrı'yı birbirine bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yer yer kar kalınlığının 4 metreyi geçtiği bölgede çalışma yaptı.

Ekiplerin iş makinesi boyundaki karları küremesiyle yol ulaşıma açıldı.