Kars'ın Kağızman ilçesinde sel, bazı ev ve meyve bahçelerine zarar verdi.
İlçede 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle derelerin taşmasıyla Akçay köyünde bazı ev ve meyve bahçeleri zarar gördü.
İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, köyde hasar tespit çalışması başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kağızman'da Sel Felaketi - Son Dakika
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