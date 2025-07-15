Kahire'de Gazze için Ateşkes Görüşmeleri - Son Dakika
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Kahire'de Gazze için Ateşkes Görüşmeleri

15.07.2025 18:36
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Mısır, Katar ve İsrail, Gazze'de ateşkes ve insan yardımlarını ele aldı. İlerleme kaydedildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de, Katar ve İsrail'in katılımıyla Gazze'de ateşkes ve insani yardımların girişine dair detayların ele alındığı görüşmelerin gerçekleştiği bildirdi.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" kanalının üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde, görüşmelerde Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının detaylarının yanı sıra hasta ve yaralıların Gazze dışına çıkış girişlerinin ele alındığı belirtildi.

Mısır, Katar ve İsrail'in Kahire'de 2 süren boyunca gerçekleştirdiği görüşmelerde, Gazze'de ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinde ilerleme kaydedildiğine işaret edildi.

İsrail güvenlik heyeti, Kahire'de ateşkes müzakerelerini görüştü

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail güvenlik heyetinin 2 gün önce ateşkes müzakerelerine ilişkin temaslarda bulunmak üzere gittiği Kahire'den bugün döndüğünü yazdı.

Yedioth Ahronot gazetesi ise İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nin (COGAT) başındaki Tümgeneral Ghassan Alian liderliğindeki heyette iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ile İsrail ordusundan üst düzey yetkililerin yer aldığını aktardı.

KAN, dün ABD başta olmak üzere arabulucu ülkelerin, özellikle İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine ilişkin harita konusunda müzakere masasında baskı uyguladığı bildirmişti.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahire'de Gazze için Ateşkes Görüşmeleri - Son Dakika

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