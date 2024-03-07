KAHİRE, 7 Mart (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir pazarda Ramazan öncesinde geleneksel fener alışverişi yapan insanlar, 6 Mart 2024. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Kahire'de Ramazan öncesi geleneksel fener alışverişi yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Lalapaşa ilçesinde seçim bürosu açılışına katıldı. CHP Lalapaşa Belediye Başkan Adayı Zafer Sezgin Geldi ve meclis üyesi adaylarına başarı diledi. Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba ise ziyaretlerine devam ediyor. İba, gümrük kapısında görevli memurlar ve işçileri ziyaret etti. CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın da sivil toplum kuruluşu ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi ise Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ve Edirne Otogarı'nda ziyaretlerde bulundu. MHP İpsala seçim bürosu da açıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pendik'te seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, eczanelerde veresiye defteri olduğunu ve ilaç yokluğunu gördüğünü belirtti. Ayrıca, partisinin adaylarına oy isteyen Akşener, vatandaşlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, Pendik'te trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde sürüş yapan bir motosiklet sürücüsüne 15 bin 183 lira para cezası kesti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan incelemede sürücü tespit edilerek yakalandı ve çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği belirlendi. Ayrıca aday sürücü olduğu tespit edilen sürücünün sürücü belgesine de el konuldu ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından düzenlenen programda, Kuzey Makedonya'nın Türkiye Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve diğer konuşmacılar, Edirne ile Kuzey Makedonya arasındaki ticari işbirliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ise Kuzey Makedonya'nın stratejik bir konuma sahip olduğunu ve yatırım fırsatlarından yararlanmak istediklerini ifade etti. Toplantıda, Kuzey Makedonya'daki iş ortamı ve yatırım olanakları da davetlilere anlatıldı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Ramazan ayını karşılamak üzere bir geçit töreni düzenlendi. Törene katılanlar, Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala coşkuyla geçit yaparak, bu önemli dini dönemi kutladılar.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın uluslararası toplumu yanıltmaya yönelik açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Hacızade, Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı açıklamalara yanıt vererek, Ermenistan'ın ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik iddialarının gerçeklerle çeliştiğini vurguladı. Ayrıca Hacızade, Ermenistan'ın Almatı Bildirgesi'ne ve Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınmasına karşı çekincelerini unutturmaya çalışmasının üzüntü verici olduğunu belirtti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Esenyurt ilçesinde esnafla bir araya geldi. Özdağ, partisinin İBB Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu ve Esenyurt Belediye Başkan adayı Emin Taşkan ile birlikte ziyaretlerine başladı. Özdağ, Türk milletinden oy istediğini ve uyuşturucu ile sığınmacılarla mücadele edeceklerini vurguladı. Ayrıca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den kovduğu Burcu Köksal'a Zafer Partisi'nin kapılarının açık olduğunu belirtti. Ziyaret sırasında ilçedeki dükkanların yabancı dilde tabelalarının eleştirilmesi üzerine gerginlik yaşandı.
Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman'da mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 32, iş yerinden ve kurumdan hırsızlıklarda yüzde 51, evden hırsızlıklarda yüzde 17, yankesicilik suçlarından ise yüzde 47'lik düşüş olduğunu açıkladı. Ayrıca terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, kaçakçılıkla mücadele ve siber suçlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
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