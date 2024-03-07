Kahire'de Ramazan öncesi geleneksel fener alışverişi yoğun ilgi görüyor

Edirne'de Kuzey Makedonya Tanıtım Günü Düzenlendi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından düzenlenen programda, Kuzey Makedonya'nın Türkiye Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve diğer konuşmacılar, Edirne ile Kuzey Makedonya arasındaki ticari işbirliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ise Kuzey Makedonya'nın stratejik bir konuma sahip olduğunu ve yatırım fırsatlarından yararlanmak istediklerini ifade etti. Toplantıda, Kuzey Makedonya'daki iş ortamı ve yatırım olanakları da davetlilere anlatıldı.