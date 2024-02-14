Kahire-İskenderiye çöl yolunda zincirleme trafik kazası: 15 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Kahire-İskenderiye çöl yolunda zincirleme trafik kazası: 15 ölü, 7 yaralı

Kahire-İskenderiye çöl yolunda zincirleme trafik kazası: 15 ölü, 7 yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki Amreya kenti yakınlarından geçen Kahire-İskenderiye çöl yolunda Salı günü meydana gelen zincirleme trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

14.02.2024 11:16
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KAHİRE, 14 Şubat (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki Amreya kenti yakınlarından geçen Kahire- İskenderiye çöl yolunda Salı günü meydana gelen zincirleme trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Devlete ait haber ajansı MENA'nın haberine göre güvenlik güçleri ve ambulanslar derhal kaza mahalline intikal ederken, yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

Aşırı hız, yolların bakımsızlığı ve trafik yasalarını uygulamadaki yetersizlik nedeniyle Mısır'da her yıl binlerce kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kahire-İskenderiye çöl yolunda zincirleme trafik kazası: 15 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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