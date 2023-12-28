Kahire Yunus Emre Enstitüsü, Mehmet Akif Ersoy\'u anma töreni düzenledi

Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE), İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yıl dönümü münasebetiyle anma töreni düzenledi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki YEE merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, milli şair Akif ve tüm vatan şehitlerinin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu.

Törene, Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Kahire Eğitim Müşaviri İbrahim Aslan, Gazze'ye yardım çalışmaları için Mısır'da bulunan Kızılay ve AFAD çalışanları, YEE kursiyerleri ile Mısırlı ve Türk konuklar katıldı.

Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz, açılış konuşmasında, Mehmet Akif Ersoy'u Mısır'da, anmanın kendileri için ayrı bir önemi olduğunu belirterek, "Zira bizler, Akif'in hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği, ikinci memleketi sayılabilecek bir ülkede yaşıyoruz." dedi.

Boyraz, sözlerine şöyle devam etti:

"Milli şairimiz, Kahire Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. Her yıl binlerce Mısırlı kardeşimizin Türkçe öğrendiği Enstitümüzde, öğrencilerimizin önemli bir bölümü yine aynı üniversitenin öğrencileridir.

Yine Enstitümüzde Türkçe öğrenen ve üniversitelerin Türkçe ve Türkoloji bölümlerinde okuyan genç kardeşlerimizin Akif'i bizim kadar tanıyıp sevdiğine, benimsediğine şahitlik etmek de bizim için çok değerli."

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen de Mısır halkının Mehmet Akif için yaptığı ev sahipliğinin, ona Abbas Halim Paşa'nın himayesi altında kucak açmış olmasının kendileri için hiçbir zaman unutulmayacağını dile getirdi.

Milli şairin hayatını ve mücadelesini anlatan bir belgesel gösterimi ile devam eden törende, Kahire Eğitim Müşaviri İbrahim Aslan da Mehmet Akif'in şahsiyeti, eserleri ve Mısır yılları hakkında sunum yaptı.

Tören, Mehmet Akif Ersoy'un "Atiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak" şiirinin Enstitü kursiyeri İman ed-Dib tarafından okunmasıyla sona erdi.

Kahire YEE ayrıca, anma programları çerçevesinde tarihi Han el-Halili Çarşısı'nda yer alan, Mehmet Akif Ersoy'un dost ve arkadaşlarıyla görüşmek için sık sık uğradığı Fişavi Kahvehanesi'nde "Akif Okumaları" etkinliği de düzenledi.