 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kahire Yunus Emre Enstitüsü, Mehmet Akif Ersoy'u anma töreni düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kahire Yunus Emre Enstitüsü, Mehmet Akif Ersoy'u anma töreni düzenledi

Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE), İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yıl dönümü münasebetiyle anma töreni düzenledi. Törende, milli şair Akif ve tüm vatan şehitlerinin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu. Törene, Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Kahire Eğitim Müşaviri İbrahim Aslan, Gazze'ye yardım çalışmaları için Mısır'da bulunan Kızılay ve AFAD çalışanları, YEE kursiyerleri ile Mısırlı ve Türk konuklar katıldı.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü, Mehmet Akif Ersoy\'u anma töreni düzenledi
28.12.2023 - 15:44,
Abone Ol

Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE), İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yıl dönümü münasebetiyle anma töreni düzenledi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki YEE merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, milli şair Akif ve tüm vatan şehitlerinin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu.

Törene, Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Kahire Eğitim Müşaviri İbrahim Aslan, Gazze'ye yardım çalışmaları için Mısır'da bulunan Kızılay ve AFAD çalışanları, YEE kursiyerleri ile Mısırlı ve Türk konuklar katıldı.

Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz, açılış konuşmasında, Mehmet Akif Ersoy'u Mısır'da, anmanın kendileri için ayrı bir önemi olduğunu belirterek, "Zira bizler, Akif'in hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği, ikinci memleketi sayılabilecek bir ülkede yaşıyoruz." dedi.

Boyraz, sözlerine şöyle devam etti:

"Milli şairimiz, Kahire Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. Her yıl binlerce Mısırlı kardeşimizin Türkçe öğrendiği Enstitümüzde, öğrencilerimizin önemli bir bölümü yine aynı üniversitenin öğrencileridir.

Yine Enstitümüzde Türkçe öğrenen ve üniversitelerin Türkçe ve Türkoloji bölümlerinde okuyan genç kardeşlerimizin Akif'i bizim kadar tanıyıp sevdiğine, benimsediğine şahitlik etmek de bizim için çok değerli."

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen de Mısır halkının Mehmet Akif için yaptığı ev sahipliğinin, ona Abbas Halim Paşa'nın himayesi altında kucak açmış olmasının kendileri için hiçbir zaman unutulmayacağını dile getirdi.

Milli şairin hayatını ve mücadelesini anlatan bir belgesel gösterimi ile devam eden törende, Kahire Eğitim Müşaviri İbrahim Aslan da Mehmet Akif'in şahsiyeti, eserleri ve Mısır yılları hakkında sunum yaptı.

Tören, Mehmet Akif Ersoy'un "Atiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak" şiirinin Enstitü kursiyeri İman ed-Dib tarafından okunmasıyla sona erdi.

Kahire YEE ayrıca, anma programları çerçevesinde tarihi Han el-Halili Çarşısı'nda yer alan, Mehmet Akif Ersoy'un dost ve arkadaşlarıyla görüşmek için sık sık uğradığı Fişavi Kahvehanesi'nde "Akif Okumaları" etkinliği de düzenledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mehmet Akif Ersoy, Yunus Emre, Kahire, Akif, Edebiyat, Kültür, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahire Yunus Emre Enstitüsü, Mehmet Akif Ersoy'u anma töreni düzenledi - Son Dakika


16:31
Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi yarın hesaplarda olacak Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi yarın hesaplarda olacak
16:09
İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05
Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05
Kriket maçı sırasında sevişen çift, kendilerini bir anda dev ekran görünce ne yapacaklarını şaşırdı Kriket maçı sırasında sevişen çift, kendilerini bir anda dev ekran görünce ne yapacaklarını şaşırdı
15:56
Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
15:45
Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
15:26
Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil

Son Dakika
16:09 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05 Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05 Kriket maçı sırasında sevişen çift, kendilerini bir anda dev ekran görünce ne yapacaklarını şaşırdı
15:56 Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
15:45 Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
15:26 Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
15:13 Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
15:04 12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:58 Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 16:41:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kahire Yunus Emre Enstitüsü, Mehmet Akif Ersoy'u anma töreni düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement