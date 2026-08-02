Kahramanım Mehmetçik Yarışmasında Oylama Başladı - Son Dakika
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Kahramanım Mehmetçik Yarışmasında Oylama Başladı

Kahramanım Mehmetçik Yarışmasında Oylama Başladı
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MSB ile MEB tarafından düzenlenen resim yarışmasında halk oylaması 2-14 Ağustos'ta yapılacak.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde düzenlenen "Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" temalı resim yarışmasında dereceye girecek eserlerin belirlenmesi için halk oylaması başlatıldı. İlköğretim kategorisindeki eserler 2-7 Ağustos, ortaöğretim kategorisindeki eserler ise 7-14 Ağustos günleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'nın "X" sosyal medya platformundaki hesabından yapılacak anketle halkın oyuna sunulacak.

MSB'den yapılan açıklamada, yarışmanın Cumhuriyet'in ve geleceğin teminatı çocukların milli savunma bilincinin geliştirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatan savunmasındaki rolüne ilişkin farkındalıklarının artırılması ile vatan ve bayrak sevgisinin sanatsal ifade yoluyla güçlendirilmesi amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Ulusal düzeyde düzenlenen yarışmanın, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında 4 Mayıs 2026'da başladığı bildirildi.

ESERLER OKUL, İLÇE VE İL KOMİSYONLARINDA DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamaya göre, MSB ve MEB koordinesinde hazırlıkları Aralık 2025'te başlayan proje kapsamında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin serbest katılımla hazırladığı eserler 25 Mayıs'ta okullara teslim edildi. Okullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda okul birincileri belirlendi.

Okul birincileri, 5 Haziran'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulan komisyonların değerlendirmesi sonucunda her ilçenin birincisi belirlenirken, seçilen eserler 15 Haziran'da İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile İl Garnizon Komutanlığı temsilcilerinden oluşturulan komisyonların değerlendirmesi sonucunda il birincileri belirlendi. Bu eserler 26 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaştırıldı.

ESERLER 5 KRİTER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLDİ

Yarışmaya gönderilen eserler, 2 Temmuz'da Milli Savunma Bakanlığı karargahında MSB ve MEB tarafından belirlenen alanında uzman temsilcilerden oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirildi.

Değerlendirmede eserlerin temaya uygunluğu, kompozisyonu, tekniğe uygunluğu, yaratıcı çalışma ve özgünlük kriterleri dikkate alındı. Yapılan puanlama sonucunda en yüksek puanı alan üçer eser, ilköğretim ve ortaöğretim kategorilerinde halk oylamasına sunulmak üzere belirlendi.

DERECEYE GİRENLER 21 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Yarışmanın her iki kategorisinde birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler, MSB ve MEB'in sosyal medya hesaplarından 21 Ağustos'ta ilan edilecek. Ödül töreni ve sergi faaliyetinin ise daha sonraki bir tarihte planlanacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanım Mehmetçik Yarışmasında Oylama Başladı - Son Dakika

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