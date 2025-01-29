Kahramankazan'a Hayvan Pazarı ve Kavurma Festivali Müjdesi - Son Dakika
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Kahramankazan'a Hayvan Pazarı ve Kavurma Festivali Müjdesi

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçede hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayvan pazarı kurulacağını ve Kavurma Festivali düzenleneceğini açıkladı. Başkan, çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

29.01.2025 10:39  Güncelleme: 11:37
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(ANKARA)- Kahramankazan Ziraat Odası Başkanlığı Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Kahramankazan'da hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımızı başka ilçelere göndermek istemiyoruz. İnşallah Kahramankazan'ımıza bir hayvan pazarı kazandıracak hayvancılık ile uğraşan esnafımıza ve özellikle kurban Bayramı'nda oluşan hayvan ihtiyacını ortadan kaldıracağız" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan Ziraat Odası Başkanlığı Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Kumpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen topantıda Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçede yürütülecek tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundu. Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk'ün odanın ihtiyaçları ve ilçede hayvan pazarı kurulması taleplerine yanıt veren Başkan Çırpanoğlu, ilçedeki tarım ve hayvancılık çalışmalarını yeniden canlandırmak için çiftçilerin yanında olacaklarını söyledi.

Belediye olarak yüzde 50 hibeli fide desteğinin bu yıl da yapılacağı müjdesini veren Başkan Çırpanoğlu, Ziraat Odası Başkanlığı ile ortak çalışmalara imza atmak istediklerini belirtti. İlçedeki tarım arazilerinin değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Başkan Çırpanoğlu, "Kahramankazan'da hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımızı başka ilçelere göndermek istemiyoruz. Özellikle kavurması ile meşhur olan ilçemizde hayvancılığın da aynı oranda ilerleme kaydetmesi gerekiyor. İnşallah Kahramankazan'ımıza bir hayvan pazarı kazandıracak hayvancılık ile uğraşan esnafımıza ve özellikle Kurban Bayramı'nda oluşan hayvan ihtiyacını ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

"Kavurma Festivali yapmayı planlıyoruz"

Ankara Kent Konseyi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu ortaklığında Kahramankazan'ın etinin Türkiye ve dünya mutfağına açmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Çırpanoğlu, "Millet Bahçesi'nde üç gün sürecek bir Kavurma Festivali yapmayı planlıyoruz. Kahramankazan'daki hayvan yetiştiricilerinin eti de para edecek hayvanı da para edecek. Böylelikle hem hayvan yetiştiricilerinin kazançlarını arttıracağız aynı zamanda da kavurmayı dondurmak suretiyle e ticaret mantığı ile Türkiye pazarına açarak büyük bir ekonomi oluşturmuş olacağız " dedi.

Tarım ve hayvancılığın öneminin pandemi dönemi sonrası daha iyi anlaşıldığını dile getiren Çırpanoğlu, "Betonun yenilmediğini, çimentonun içilmediğini hep birlikte gördük" diyerek tarım ve hayvancılığa yapılacak olan yatırımların fazlası ile geri döneceğinin altını çizdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan'a Hayvan Pazarı ve Kavurma Festivali Müjdesi - Son Dakika

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