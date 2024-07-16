Kahramankazan Belediye Başkanı Aşure Günü\'nde Vatandaşlarla Buluştu

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Aşure Günü'nde vatandaşlar ile bir araya geldi, aşure ikramında bulundu.

Kahramankazan Belediyesi, Aşure Günü dolayısıyla Salı Pazarı'nda etkinlik düzenledi. Bu kapsamda hazırlanan aşureler, komşularla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşıldı. Vatandaşlar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da aşure dağıttı.

Başkan Çırpanoğlu,"Aşure Günü, bizim için sadece bir tatlı değil, bereketin ve paylaşmanın sembolüdür. Bu özel günü hemşehrilerimizle birlikte kutlamak ve onlarla bir araya gelmek bizim için çok kıymetli. Herkesin birbirine destek olduğu, dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştiği bugünü hep birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.