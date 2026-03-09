Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Aski Personeliyle İftarda Buluştu

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Kahramankazan Bölge İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

ASKİ personeliyle ramazan ayının bereketini paylaşan Başkan Çırpanoğlu, iftar programında çalışanlarla yakından ilgilendi. İlçenin altyapı ve su hizmetlerinde emeği geçen personele teşekkürlerini ileten Çırpanoğlu, "Ramazanın bereketini soframızı paylaşarak çoğaltıyoruz. İlçemiz için özveriyle çalışan tüm personelimize görevlerinde kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.