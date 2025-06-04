Kahramankazan Belediye Başkanı Salı Pazarı'nda Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Salı Pazarı'nı ziyaret ederek hem esnafla hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Çırpanoğlu, "Kahramankazan'ı birlikte yönetecek, birlikte güzelleştireceğiz" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Salı Pazarı'nı ziyaret etti. Pazarın her köşesini adım adım gezen Başkan Çırpanoğlu, tezgah başındaki esnafa "bol kazançlar" dilerken, alışveriş yapanlarla da yakından ilgilendi. Vatandaşların talep ve önerilerini not alan Çırpanoğlu, sorunları çözüme kavuşturmak için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Ziyareti sırasında yaklaşan Kurban Bayramı'nı da unutmayan Çırpanoğlu, esnafın ve vatandaşların bayramını şimdiden kutlayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkan Çırpanoğlu, "Biz bu yola gönül bağıyla çıktık. Her fırsatta hemşerilerimizin yanında olmaya, onları dinlemeye devam edeceğiz. Kahramankazan'ı birlikte yönetecek, birlikte güzelleştireceğiz" diye konuştu.