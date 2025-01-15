Kahramankazan Belediye Başkanı Umre\'ye Gidenleri Uğurladı

(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Umre'ye gitmek üzere yola çıkan vatandaşları, hediyelerle uğurladı.
Kahramankazan Müftülüğü tarafından Ulu Cami önünde Umre ziyaretini gerçekleştirecek vatandaşlar için buluşma düzenlendi. Buluşmaya, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman ve Umre'ye gidecek vatandaşların aileleri katıldı.
Başkan Çırpanoğlu, Umre'ye gidecek vatandaşlara, yolculukları öncesinde iyi dileklerini iletip, hediyelerle uğurladı.
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