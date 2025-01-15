Kahramankazan Belediye Başkanı Umre'ye Gidenleri Uğurladı - Son Dakika
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Kahramankazan Belediye Başkanı Umre'ye Gidenleri Uğurladı

Kahramankazan Belediye Başkanı Umre\'ye Gidenleri Uğurladı

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Umre'ye gidecek vatandaşları hediyelerle uğurladı. Müftülük tarafından düzenlenen buluşmada, iyi dileklerini iletti.

15.01.2025 15:11  Güncelleme: 15:25
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(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Umre'ye gitmek üzere yola çıkan vatandaşları, hediyelerle uğurladı.

Kahramankazan Müftülüğü tarafından Ulu Cami önünde Umre ziyaretini gerçekleştirecek vatandaşlar için buluşma düzenlendi. Buluşmaya, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman ve Umre'ye gidecek vatandaşların aileleri katıldı.

Başkan Çırpanoğlu, Umre'ye gidecek vatandaşlara, yolculukları öncesinde iyi dileklerini iletip, hediyelerle uğurladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediye Başkanı Umre'ye Gidenleri Uğurladı - Son Dakika

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