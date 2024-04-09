Kahramankazan Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye çok amaçlı salonunda yapılan toplantı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kahramankazan Belediye Başkanlığına seçilen Selim Çırpanoğlu başkanlığında yapıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, gündem maddeleri okundu.
Çırpanoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni dönemin Belediyeye ve Kahramankazan'a hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Toplantıda söz alan meclis üyeleri, yeni dönem için dilek ve temennilerini aktardı.
Meclis komisyonlarının da belirlendiği, toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
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Ramazan Bayramı tatili süresince Sakarya genelinde jandarma ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kurallara uyulmasını sağlamak için denetimlerini artırdı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hız kurallarına uyulmaması, emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışık ihlalleri ve kask kullanımı gibi konularda radar denetimleri yapmaktadır. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların azaltılması için sürücülerin daha duyarlı olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir.
Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik'in faydasına olacak yatırımların tüm meclis üyelerinin görüş birliği ile hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediye meclisinde samimi ve dostane bir havada çalışmak istediklerini söyledi.
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Ramazan Bayramı arifesinde Bayburt'ta alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar marketlere, mağazalara, manavlara ve fırınlara akın ederek bayram hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatmasıyla birlikte banka ATM'leri önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Trafikte de yoğunluk yaşanırken, köylerden gelen vatandaşlar köy servislerine yetişebilmek için zamanla yarışıyor. Bayram alışverişini tamamlayan vatandaşlar, evlerine dönme hazırlığı yapıyor. Fırıncı esnafları ise bayram ekmeği için uzun mesai harcıyor.
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti. Ziyarette, Giresun'un ihtiyaçları ve beklentileri başta olmak üzere kenti ilgilendiren çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Serdengeçti, Köse'ye görevinde başarılar diledi ve Köse ise Vali Serdengeçti'ye misafirperverliği için teşekkür etti.
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