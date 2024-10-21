Kahramankazan Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Sefo Konseri ile Kutlayacak

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Seyfullah Sağır(SEFO) konseri ile kutlayacak. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, tüm ilçe halkını bir araya gelmeye davet ederek, "Bu bayramı, 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizle coşkulu bir şekilde kutlamak istiyoruz. Herkesi, Cumhuriyet'in coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Kahramankazan Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkulu şekilde kutlamaya hazırlanıyor. Belediye, 27 Ekim Pazar günü saat 20: 00'de Kahramankazan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan Seyfullah Sağır (SEFO) konseri ile Cumhuriyet'in 101'inci Yılını kutlayacak.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, tüm ilçe halkını bu özel günde bir araya gelmeye davet ederek, "Cumhuriyet Bayramı, milletimizin en kıymetli değerlerinden biri. Bu bayramı, 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizle coşkulu bir şekilde kutlamak istiyoruz. Herkesi, Cumhuriyet'in coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Cumhuriyet'in 101'inci yılını coşkunun, birlik ve beraberliğin ön planda olacağı etkinlikle kutlamak istediklerini belirten Başkan Çırpanoğlu, organizasyonun her yaştan katılımcıya açık olduğunu söyledi.