Kahramankazan Belediyesi Çevre Temizliği İçin Yoğun Çalışma Yapıyor

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, çevreyi korumak için ilçede yoğun temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, çöp toplama ve mıntıka temizliğini sıklaştırdı. Özellikle vatandaşların seyahat ettikleri süre boyunca yol kenarlarında oluşturdukları kağıt ve plastik atıkları temizlemek üzere yoğun çaba sarf eden ekipler, 'Çevreyi koru, doğana sahip çık' sloganı ile vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Çöp konteynerleri tertemiz

Mahalle aralarında yer alan çöp konteynerleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince tazyikli su ile temizleniyor. Doğaya atıldığında yıllar boyunca kaybolmayan maddeler arasında yer alan plastik pet şişelerin geri dönüşüme kazandırılmasını hedefleyen yeni bir çalışmaya imza atan ekipler, 30 kilo pet şişe getiren herkese 1 adet akıllı saat hediye ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü iş birliğinde sanayi bölgesinde başlatılan temizlik seferberliği, fabrika ve işletmelerde çalışan vatandaşların yüzünü güldürdü.