Kahramankazan Belediyesi, İlçe Genelinde Bakım Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor
Kahramankazan Belediyesi, İlçe Genelinde Bakım Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor

11.03.2026 10:18  Güncelleme: 10:35
Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların daha güvenli ve konforlu alanlar kullanabilmesi için bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların daha güvenli ve konforlu alanlar kullanabilmesi için bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Mahallesi Huzur Parkı'nda kaldırım ve yürüyüş yolu bakım onarım çalışmaları tamamlanarak, park alanı vatandaşların kullanımına daha güvenli hale getirildi.

Karalar Mahallesi'nde bulunan kanal köprüsünde gerçekleştirilen genişletme ve korkuluk iyileştirme çalışmaları da tamamlandı. Satıkadın Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde bozuk ve yıpranan kaldırımlar yenilendi. Milli Egemenlik Parkı'nda bakım ve onarım çalışmaları tamamlanarak parkın genel görünümü iyileştirildi. Çalışmalar kapsamında Kayı Mahallesi Şehit Yusuf Pazar Parkı'nda da bordür bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilerek park alanında düzenleme yapıldı.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçenin her mahallesinde ihtiyaç duyulan bakım ve onarım işlemlerini planlı bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için ekiplerimiz çalışmalarına Ramazan'da da aralıksız devam ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Kahramankazan Belediyesi, İlçe Genelinde Bakım Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor
