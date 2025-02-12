Kahramankazan Belediyesi’nden Engelsiz Yaşam Merkezi ile Özel Bireylere Destek - Son Dakika
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Kahramankazan Belediyesi’nden Engelsiz Yaşam Merkezi ile Özel Bireylere Destek

Kahramankazan Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi aracılığıyla özel ihtiyaçlı bireylere ücretsiz sosyal ve rehabilitasyon hizmetleri sunuyor. Merkezde sunulan çeşitli kurslar ve psikolojik destek hizmetleri ile bireylerin yaşam kaliteleri artırılmaya çalışılıyor.

12.02.2025 15:49
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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi ile özel ihtiyaçlı bireylere yönelik sunduğu ücretsiz sosyal ve rehabilitasyon hizmetleriyle önemli adımlar atıyor.

Kahramankazan Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, engelli bireylerin topluma kazandırılması ve yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla çeşitli kurslar ve psikolojik destek hizmetleri sunuyor. Kursiyerler birden fazla dersten yararlanabiliyor. El sanatları, spor, eskrim, resim ve bağlama gibi çeşitli eğitim seçenekleri sunuluyor. Ahşap boyama, elmas mozaik, tel kırma ve örgü gibi el sanatları kursları, kursiyerlerin yeteneklerini geliştirirken, spor ve eskrim gibi aktiviteler ise fiziksel sağlığı destekliyor. Ayrıca, bağlama ve resim kursları da sanatsal yeteneklerin geliştirilmesine olanak sağlıyor.

Kursiyer grupları, engelli bireylerin yaşına ve engel grubuna göre oluşturuluyor ve grup dersleri şeklinde sunuluyor. Merkezde şu an aktif olarak 32 kursiyer eğitim almakta. Kayıtlar yıl boyunca devam ederken, ailelerin takibi de yapılıyor. Engelli bireylerin ihtiyaçlarına göre özel yönlendirmeler ve destekler sağlanıyor.

Bunun yanı sıra Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, psikolojik destek hizmeti de sunuyor. Bu hizmet sayesinde kursiyerlerin hem fiziksel hem de ruhsal açıdan gelişim göstermeleri amaçlanıyor. Psikolojik destek, engelli bireylerin toplumsal hayata daha kolay adapte olabilmelerine yardımcı oluyor.

Son dönemde kursiyerler, sosyal medyada popüler hale gelen trend akımlarına katılarak eğlenceli videolar çekiyor. Sosyal medya platformlarında videolar paylaşarak keyifli zaman geçiren kursiyerler hem eğleniyorlar hem de topluma özgürce kendilerini ifade etme fırsatı buluyorlar.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediyesi’nden Engelsiz Yaşam Merkezi ile Özel Bireylere Destek - Son Dakika

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