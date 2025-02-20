Kahramankazan Belediyesi'nden Hastalara Berber Hizmeti

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, tedavi sürecindeki hastalara kişisel bakımlarını desteklemek amacıyla Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde berber hizmeti sunmaya devam ediyor.

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde yatarak tedavi gören hastalara düzenli olarak saç ve sakal tıraşı hizmeti veriyor. Hijyen kurallarına uygun şekilde uzman berberler tarafından gerçekleştirilen bu hizmet, hastalar için önemli bir konfor sağlıyor.

Hizmet, hem hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlıyor hem de sağlık süreçlerine pozitif katkı sunuyor.