Kahramankazan Belediyesi'nden 'Mavi Ay' Hizmeti

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi bünyesinde hizmet veren "Mavi Ay" masası, vatandaşların ihtiyaçlarını en kısa sürede çözüme ulaştırmak için çalışmaya devam ediyor.

Kahramankazan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı olarak belediye binası girişinde hizmet veren Mavi Ay, ilçe halkının taleplerini en kısa sürede karşılamak için çalışıyor. Mavi Ay ekibi, vatandaşlardan gelen istek, şikayet ve önerileri anında değerlendirerek ilgili birimlere yönlendiriyor.

Mavi Ay'a, 444 39 02/1010 numaralı telefondan veya 0552 444 39 02 numaralı WhatsApp hattından ulaşılabiliyor.