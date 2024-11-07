Kahramankazan Belediyesi'nden 'Mavi Ay' Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramankazan Belediyesi'nden 'Mavi Ay' Hizmeti

Kahramankazan Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak için 'Mavi Ay' masası ile hizmet veriyor. Bu masa, vatandaşların taleplerini değerlendirerek ilgili birimlere yönlendiriyor.

07.11.2024 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi bünyesinde hizmet veren "Mavi Ay" masası, vatandaşların ihtiyaçlarını en kısa sürede çözüme ulaştırmak için çalışmaya devam ediyor.

Kahramankazan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı olarak belediye binası girişinde hizmet veren Mavi Ay, ilçe halkının taleplerini en kısa sürede karşılamak için çalışıyor. Mavi Ay ekibi, vatandaşlardan gelen istek, şikayet ve önerileri anında değerlendirerek ilgili birimlere yönlendiriyor.

Mavi Ay'a, 444 39 02/1010 numaralı telefondan veya 0552 444 39 02 numaralı WhatsApp hattından ulaşılabiliyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kahramankazan, Belediye, Mavi Ay, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediyesi'nden 'Mavi Ay' Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
10:26 Amca Salim Güran ’kravat indirimi’ peşinde Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
08:53 Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail’i Donald Trump korkusu sardı Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
15:34 Günler sonra sessizliklerini bozdular MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu
15:31 Rize’de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar Rize'de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar
15:27 Prens William’dan Prenses Kate’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
15:24 Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket
15:13 Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı?
15:10 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye küfür gibi sözler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye küfür gibi sözler
15:05 Kırmızı bültenle aranan Türk’e Atina’da sokak ortasında infaz Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz
15:04 Mardin’de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı Mardin'de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 11:17:06. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramankazan Belediyesi'nden 'Mavi Ay' Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.