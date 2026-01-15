Kahramankazan Belediyesi Voleybol Takımı'ndan Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nda Üçüncülük - Son Dakika
Kahramankazan Belediyesi Voleybol Takımı'ndan Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nda Üçüncülük

15.01.2026 09:18  Güncelleme: 10:09
Kahramankazan Belediyesi Voleybol Takımı, düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nda sergiledikleri başarılı performansla üçüncülük elde etti. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, takımın başarısını kutlayarak sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı.

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Voleybol Takımı, kurumlar arasındaki bağı güçlendirmek ve sporu teşvik etmek amacıyla düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nda sergilediği performansla üçüncü oldu.

Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası boyunca rakiplerine karşı üstün bir mücadele örneği sergileyen Kahramankazan Belediyesi Voleybol Takımı, kupayı kuruma getirdi. Turnuvanın ardından takım, kazandıkları üçüncülük kupasıyla birlikte Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Takım üyelerini tek tek tebrik eden Çırpanoğlu, personelinin hem sahada hem de iş hayatında gösterdiği azmin kendisini gururlandırdığını dile getirdi.

Çırpanoğlu, "Mesai arkadaşlarımın sahada sergilediği bu birlik ve beraberlik ruhu, kupadan çok daha değerlidir. Kurumlar arası düzenlenen bu güzel turnuvada belediyemizi en iyi şekilde temsil ederek üçüncülük kürsüsüne çıkan takımımızı yürekten kutluyorum. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz; bu tür etkinlikler hem motivasyonumuzu artırıyor hem de dostlukları pekiştiriyor. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

