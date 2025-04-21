Kahramankazan Belediyespor Ankara Süper Amatör Ligi'nin Şampiyonu Oldu.

(ANKARA) - Ankara Süper Amatör Ligi'ni şampiyon tamamlayan Kahramankazan Belediye spor, Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL Ligi) çıkmaya hak kazandı. Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Hedefimiz bu yıl BAL Lig'inde şampiyon olmakla beraber 3. Lig'e adım atmak" dedi.

Kahramankazan Belediyespor, dün oynan maçta Akyurt Belediyespor'u 4-0 yenerek, Ankara Süper Amatör Ligi'nde şampiyon oldu ve BAL Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Kulübün lig atlaması dolayısıyla Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, kulüp yöneticileri ve oyuncuları ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Liyakatli bir yönetim kurarak, kaliteli futbolcularla beraber Kahramankazan Belediyesine yakışır bir takım elde ettik ve neticede bir yılın sonunda yaptığımız çalışmalar meyvesini verdi" dedi.

Çırpanoğlu: "Hedefimiz 3. Lig"

Ankara Süper Amatör Ligi'nde 26 maçta 24 galibiyet elde edildiğini anlatan Çırpanoğlu, "Hedefimiz bu yıl BAL Ligi'nde şampiyon olmakla beraber 3. Lig'e adım atmak. Tarihinde ilk defa Kahramankazan Belediyespor şampiyon oldu. Daha önceki BAL Ligi deneyiminde 2. olarak çıkmıştı ve bugün bu güzel atmosferde şampiyonluğumuzu kutluyoruz. Kahramankazanımızla gurur duyuyor. Ankara'da da büyük bir ses getirdik. Bugün de gördüğünüz üzere tribünler dolu. Kahramankazan sahamıza akın etmiş durumda ve Kahramankazan şampiyonluğunu da kutluyor. Ankara'ya ve Türkiye 'ye hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Çırpanoğlu, ilçenin sadece sanayi, tarım, hayvancılık kenti değil, aynı zamanda spor kenti olması yönünde hızlı adımlar attıklarını belirterek, "Altyapıya bir yıl içerisinde gerekli bütün desteği verdik ve bunlar yavaş yavaş meyvelerini de veriyor. U 16 ve U 17 takımlarımız da kendi gruplarında şampiyon oldu ve Ankara'nın ve Türkiye'nin parlayan yıldızı Kahramankazan Belediyespor da bu gelişmini devam ettiriyor. Sanayicilerimizle yaptığımız toplantı neticesinde Kahramankazan Belediyespor'a maddi destek olacaklarını açıkladılar. Manevi desteği de Kahramankazan halkından görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarıkaya: "Çocuklarımız bize bayramlık gömleği giydirdiler"

Kahramankazan Belediyespor Başkanı Hasan Sarıkaya da kulübün bu sezon üzerine düşeni en güzel şekilde yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Futbolcu kadrosuyla, yönetimiyle, taraftarımızla birleşerek bu mutlu sona ulaştık. Çocuklarımız bize bayramlık gömleği giydirdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da 3. Lig'e çıkma hedefimiz vardır. Aynı takımı daha da güçlendirerek, Kazan'a yeni bir başarı, yeni bir zafer kazandırmaya çalışacağız."

Aydoğan: "Herkesin motivasyonunu yüksek tuttuk"

Kulüp Başkan Yardımcısı Mevlüt Aydoğan da, "Sezona başlarken çok umutlu bir şekilde başladık, transferlerimizi ona göre yaptık. Heyecanımızla başlayınca şampiyonluk geldi. İyi organize olduk. Hocamızla iyi kilitlendik. Topçularımıza değerini gerçekten gösterdik. Herkesin motivasyonunu yüksek tuttuk" diye konuştu.

Gelecek sezon için teknik direktörleriyle devam etmeyi planladıklarını belirten Aydoğan, "Hocamızın sunacağı rapor doğrultusunda, 3. Lig'e çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Atasoy: "Herkes canla başla çıktı"

Futbolculardan Ümit Atasoy, sezonun yorucu geçtiğini belirterek, "Herkes canla başla çıktı, topuyla mücadelesini yaptı. Başkanımız, taraftarlarımız, yönetimimiz, hocam, ekibim, futbolcular hep beraber yüreğini koyarak bu şampiyonluğu yaşadık" diye konuştu.

Bahar: "Verdiğimiz sözü tuttuk"

Futbolcu Berkant Bahar da, "Takım olarak hiçbir zaman pes etmedik ve sonunda verdiğimiz sözü tuttuk. Yönetimimize çok teşekkür ediyoruz. Bizler burada gelip geçiciyiz, var olan tek şey Kahramankazan'dır. Daha büyük yerlerde olmayı planlıyoruz" dedi.

Futbolcu Ömer Dursun da canla başla çalışarak ve sonuna kadar inanarak bu başarıya ulaştıklarını ifade ederek, 3.Lig'e çıkmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kayış: "Kutlamayı da en çok biz hak ediyoruz"

Futbolcu Yakup Kayış ise şunları aktardı:

"Kutlamayı da en çok biz hak ediyoruz. Bu sezon burada bizim için bitti ancak en hızlı şekilde, en düzgün, en doğru şekilde yeni sezona hazırlanıp takıma bir şampiyonluk daha yaşatıp Kahramankazan Belediyesporumuzu 3. Lig'e inşallah çıkaracağız. Elimizden geleni bunun için de yapacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Canlı: "Sezona inanarak başlamıştık"

Futbolcu Serkan Açıkalın da yaklaşık 10 aydır devam eden sezonun yorucu geçtiğini ifade ederek, "Kırılma anlarımız oldu. Hak ettiğimiz şampiyonluğu aldığımızı düşünüyorum" dedi.

Sezona zaten şampiyonluk parolasıyla başladıklarını belirten futbolcu Sabahattin Canlı ise "Sezona da inanarak başlamıştık. Sezonu da Allah'ın izniyle şampiyon bitirdik. İnşallah önümüzdeki sene BAL Ligi'nde yine şampiyon olup 3. Lig'e çıkmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Akbaba: "Herkese armağan olsun bu şampiyonluk"

Futbolcu Canberk Akbaba ise kulüpte aile ortamı bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çok şükür herkes bize çok destek oldu. Kahramankazan'a yakışır bir şekilde sezon geçirdik, bunun ekmeğini de şampiyon olarak aldık. Çok güzel duygular. Çok mutluyuz. Herkese armağan olsun bu şampiyonluk."