(ANKARA) - Kahramankazan Belediyespor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi 7. Grup 7. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Çankırı FK'ya 2-0 mağlup oldu.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi 7. Grup 7. hafta karşılaşmasında Kahramankazan Belediyespor, Çankırı FK'yı Kahramankazan Şehir Stadı'nda konuk etti. Mücadeleyi tribünden takip eden Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, mavi-beyazlı ekibi yalnız bırakmayarak karşılaşma boyunca takıma destek verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de gol yollarında aradığı fırsatları değerlendiremedi ve devre arasına 0-0'lık eşitlikle girildi. İkinci yarıda konuk ekip Çankırı FK'nın bulduğu iki golle skor değişirken Kahramankazan Belediyespor, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

SAHASINDAKİ İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Sezon boyunca oynadığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen Kahramankazan Belediyespor, Çankırı FK karşısında aldığı sonuçla bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı. Mavi-beyazlı ekip, 7. hafta sonunda topladığı 12 puanla lig sıralamasında altıncı basamakta yer aldı. Kahramankazan Belediyespor, ligin gelecek haftasında Çorum temsilcisi Mimar Sinan Spor'a konuk olacak.

BAŞKAN ÇIRPANOĞLU TAKIMA BAŞARILAR DİLEDİ

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, maç boyunca takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sahamızda istediğimiz sonucu alamamış olsak da takımımızın mücadelesi ve formamız için ortaya koyduğu emek bizim için kıymetlidir. Karşılaşma boyunca tribünleri doldurarak takımımızı yalnız bırakmayan, desteğini esirgemeyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Futbolda galibiyet de mağlubiyet de var. Önemli olan mücadeleden vazgeçmeden hedeflerimize doğru ilerlemek. Kahramankazan Belediyespor'umuzun önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Mimar Sinan Spor karşılaşmasına galibiyet parolasıyla çıkacağına inanıyorum. Takımımıza ve teknik heyetimize başarılar diliyorum."