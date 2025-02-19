Kahramankazan Belediyespor U16 ve U18 Takımları Şampiyon Oldu

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyespor U16 ve U18 futbol takımları, performanslarıyla sezonu şampiyon olarak tamamladı. Genç sporcular, kazandıkları kupaları Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'na takdim etti. Çırpanoğlu, "Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Gençlerimiz azim ve disiplinle çalışarak büyük bir başarıya imza attı. Kahramankazan sporun ve başarının merkezi olmaya devam edecek" dedi.

Kahramankazan Belediyespor U16 ve U18 futbol takımları, şampiyonluk sevincini paylaşmak için Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Sporcular, kazandıkları kupaları Başkan Çırpanoğlu'na verdi.

Sporcuları tebrik eden Başkan Çırpanoğlu, "Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Gençlerimiz azim ve disiplinle çalışarak büyük bir başarıya imza attı. Kahramankazan sporun ve başarının merkezi olmaya devam edecek. Altyapıya verdiğimiz önemin karşılığını görmek bizleri mutlu ediyor. Sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şampiyonlukla birlikte Kahramankazan Belediyespor U16 ve U18 futbol takımları, A Ligi'ne yükselerek yeni sezonda üst seviyede mücadele etme hakkı kazandı.