Kahramankazan Belediyespor Voleybol Yıldız Takımı'ndan İlk Galibiyet

(ANKARA)- Kahramankazan Belediyespor Voleybol Yıldız Takımı, Başkent Eryaman Gücü'nü 3-0'lık skorla mağlup ederek, 2024-2025 Voleybol sezonun ilk galibiyetini aldı.
Kahramankazan Belediyespor Voleybol Yıldız Takımı, 2024-2025 Voleybol Sezonu'na galibiyetle merhaba dedi. Altyapı Yıldız Kızlar Kategorisi'nde mücadele eden takım, ilk maçında Başkent Eryaman Gücü'nü 3-0'lık skorla mağlup etti. Takımın antrenörleri, sporcuların sahadaki mücadele gücünden memnun olduklarını belirtirken, sezonun geri kalanında da aynı tempoda devam etmeyi hedeflediklerini vurguladı.
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