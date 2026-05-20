Kahramankazan'da 19 Mayıs Coşkusu Yaşandı

(ANKARA) - Kahramankazan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tiyatro gösterileri, gençlik yürüyüşü ve sahne performanslarıyla kutlandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen gençler, bayram coşkusunu gün boyu yaşadı.

Kahramankazan'da 19 Mayıs dolayısıyla resmi çelenk sunma töreniyle başlayan programlar, Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tiyatro gösterisi, Gençlik Merkezi öğrencilerinin sahne performansları ve gençlik yürüyüşü ile gün boyu devam etti.

Kutlama programına Kahramankazan Kaymakamı Mustafa Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Kenan Güler, Belediye Başkan Vekili Atilla Atalay, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Belediye Başkan Yardımcıları Dilşad Taş Polat ve Ali İhsan Baykurt ile ilçe protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gençlerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, etkinliklerde ortaya konulan birlik ve beraberlik tablosunun gurur verici olduğunu söyledi.