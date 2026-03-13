Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Fatih Mahallesi'nde Devam Eden Çalışmaları İnceledi

(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Fatih Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Fatih Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde yürütülen çalışmaları sahada takip eden Başkan Çırpanoğlu, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnceleme sırasında çalışanlara kolaylıklar dileyen Çırpanoğlu, ilçede ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen asfalt çalışmaları kapsamında cadde daha modern ve konforlu bir görünüme kavuşuyor.

Başkan Çırpanoğlu, "Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması için ilçemizin farklı noktalarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.