Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Fatih Mahallesi'nde Devam Eden Çalışmaları İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Fatih Mahallesi'nde Devam Eden Çalışmaları İnceledi

13.03.2026 12:00  Güncelleme: 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Fatih Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Çırpanoğlu, ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Fatih Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Fatih Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde yürütülen çalışmaları sahada takip eden Başkan Çırpanoğlu, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnceleme sırasında çalışanlara kolaylıklar dileyen Çırpanoğlu, ilçede ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen asfalt çalışmaları kapsamında cadde daha modern ve konforlu bir görünüme kavuşuyor.

Başkan Çırpanoğlu, "Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması için ilçemizin farklı noktalarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Selim Çırpanoğlu, Yerel Haberler, Kahramankazan, Belediye, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Fatih Mahallesi'nde Devam Eden Çalışmaları İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu

12:04
İsrail’in ’’Vuracağız’’ dediği Tahran’daki miting alanında patlama
İsrail'in ''Vuracağız'' dediği Tahran'daki miting alanında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:19:00. #.0.4#
SON DAKİKA: Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Fatih Mahallesi'nde Devam Eden Çalışmaları İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.