Kahramankazan\'da Engelliler Haftası kapsamında sergi açıldı

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Kahramankazan'da Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında, Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki kursiyerler tarafından resim ve el sanatları sergisi açıldı.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve beraberindekiler, engelli kursiyerler tarafından 6 aylık çalışma sonucu ortaya çıkarılan 100 ürünün yer aldığı sergiyi gezdi.

Açılışta, merkeze gelen çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Çırpanoğlu, engellilerin istihdamı, yaya kaldırımlarının engelli kullanımına uygun hale getirilmesi, yüzme havuzlarının tedavi amaçlı olarak kullanılması, eğitim, ulaşım ve psikolojik destek gibi konulardaki talepleri dinledi.

Çırpanoğlu, engelli ve ailelerinin beklentilerini karşılayacak çalışmalara, Ankara Büyükşehir Belediyesinin imkanlarından da yararlanarak en kısa sürede başlayacaklarını ifade etti.

Etkinlik sonunda kursiyerler, Çırpanoğlu'na içinde Nutuk'un bulunduğu ahşap kitaplık hediye etti.