Kahramankazan'da Engelliler Haftası kapsamında sergi açıldı - Son Dakika
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Kahramankazan'da Engelliler Haftası kapsamında sergi açıldı

Kahramankazan\'da Engelliler Haftası kapsamında sergi açıldı

Kahramankazan'da Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde, Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki kursiyerler tarafından resim ve el sanatları sergisi açıldı. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, engelli kursiyerlerin çalışmalarını inceledi ve engellilerin taleplerini dinledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi imkanlarından yararlanarak engellilerin beklentilerini karşılayacak çalışmalara en kısa sürede başlanacağı belirtildi.

15.05.2024 15:04
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Kahramankazan'da Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında, Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki kursiyerler tarafından resim ve el sanatları sergisi açıldı.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve beraberindekiler, engelli kursiyerler tarafından 6 aylık çalışma sonucu ortaya çıkarılan 100 ürünün yer aldığı sergiyi gezdi.

Açılışta, merkeze gelen çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Çırpanoğlu, engellilerin istihdamı, yaya kaldırımlarının engelli kullanımına uygun hale getirilmesi, yüzme havuzlarının tedavi amaçlı olarak kullanılması, eğitim, ulaşım ve psikolojik destek gibi konulardaki talepleri dinledi.

Çırpanoğlu, engelli ve ailelerinin beklentilerini karşılayacak çalışmalara, Ankara Büyükşehir Belediyesinin imkanlarından da yararlanarak en kısa sürede başlayacaklarını ifade etti.

Etkinlik sonunda kursiyerler, Çırpanoğlu'na içinde Nutuk'un bulunduğu ahşap kitaplık hediye etti.

Kaynak: AA

Engelliler, Sanat, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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