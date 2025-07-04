Kahramankazan ilçesinde, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi kapsamında görev yeri değişen 4 hakim ve 2 savcı için veda töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Kahramankazan Adliyesi'nde düzenlen törende, hakim ve savcılara hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.
Törende, görev yeri değişen hakim ve savcılara plaket verildi.
Son Dakika › Güncel › Kahramankazan'da Hakim ve Savcılara Veda Töreni - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?