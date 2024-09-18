Kahramankazan'da İlköğretim Haftası Kutlandı - Son Dakika
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Kahramankazan'da İlköğretim Haftası Kutlandı

Kahramankazan\'da İlköğretim Haftası Kutlandı

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Milli Egemenlik İlkokulu'ndaki İlköğretim Haftası kutlama programına katıldı. Programda öğrenci performansları dikkat çekti ve Başkan Çırpanoğlu, eğitim alanındaki desteklerine devam edeceklerini vurguladı.

18.09.2024 16:55  Güncelleme: 17:33
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(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Milli Egemenlik İlkokulu'nda düzenlenen 2024- 2025 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programına katıldı.

Programa, Başkan Çırpanoğlu'nun yanı sıra İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Garnizon Komutanı Albay Naci Ünlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, ilçe protokolü de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti. Gösterilerde öğrencilerin sergilediği performanslar, katılımcıları hayran bıraktı. Okula yeni başlayan öğrencilerle ikinci sınıfa geçen öğrenciler arasında temsili bayrak devir teslim töreni de yapıldı.

Öğrenci ve öğretmenlere başarılı bir eğitim öğretim yılı dileyen Başkan Çırpanoğlu, "Bugün burada çocuklarımızın gözlerindeki parıltıyı görmek bizler için en büyük mutluluk. Eğitimin her daim yanında olan bir Belediye olarak, yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek olan evlatlarımıza en iyi imkanları sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Onların başarıları, bizlerin gurur kaynağı olacak" dedi.

Kaynak: ANKA

Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da İlköğretim Haftası Kutlandı - Son Dakika

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