Kahramankazan\'da Kazada 1 Yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Ovalılar Kavşağı'nda Ergün A'nın kullandığı 06 AL 5827 plakalı otomobil, Mehmet K'nın idaresindeki 06 BRD 998 plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1 kişi Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
